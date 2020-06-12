تغريدة إخوانية تفضح أطماع أردوغان في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يوما تلو الآخر ينكشف المستور حول خفايا التدخل التركي في ليبيا، ليتأكد للمجتمع الدولي أن الرئيس التركي أردوغان يخطط لاحتلال جديد كأجداده العثمانيين لتكون بداية لاحتلال دول أخرى بالمنطقة وعلى رأسها الجزائر.



مرتزقة أردوغان في ليبيا.. من الإذعان إلى العصيان



تغريدة للإخواني الجزائري الهارب إلى تركيا المدعو "رضا بوذراع الحسيني" تفضح حقيقة الدور التركي في ليبيا وأن الجزائر ودول المنطقة "ستكون المرحلة القادمة في مخطط النظام التركي التوسعي"

مليشيات السراج ومرتزقة أردوغان يحرقون مزارع ترهونة

مرتزقة أردوغان يحرقون الأحياء والموتى في ترهونة الليبية



وزعم الإخونجي الهارب أن معارك ليبيا هي الخطوط الأولى لتحرير الجزائر ومن ورائها كامل شعوب المنطقةً، تغريدة خبيثة، تؤكد أن التواجد العسكري في ليبيا يتعدى حدودها، وأن أطماع أردوغان تصل إلى جميع دول المنطقة".

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"تغريدة إخوانية" تفضح مخطط تركيا ضد الجزائر



من هو الإرهابي بوذراع؟ رضا بوذراع الحسيني، هارب ومقيم في مدينة اسطنبول، وتقدمه وسائل الإعلام الإخوانية على أنه "محلل سياسي وخبير استراتيجي"،

وخلال الأزمة السياسية التي مرت بها الجزائر، العام الماضي، برز خلالها اسم الحسيني كـ"مرتزق داخل النظام التركي وأحد أذرعه لاستهداف الجزائر"

إدانات واسعة لانتهاكات مرتزقة أردوغان غربي ليبيا



تدخل أردوغان في الجزائر، وصل إلى استنساخ السيناريو السوري عبر تشكيل مليشيات إرهابية من المرتزقة بقيادة الإخواني "الحسيني" من اسطنبول، واستعدادها للتدخل وركوب موجة الحراك الشعبي، إلا أن الأجهزة الأمنية الجزائرية كانت بالمرصاد ضد مشروع الفوضى التركي في البلاد.