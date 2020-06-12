بومبيو يشكك بنزاهة محاكمة موظف بقنصلية بلاده في إسطنبول

في أول تعليق له على محاكمة الموظف التركي بالقنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول، متين توبوز، حذر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، من أن المحاكمة تقوض ثقة الولايات المتحدة في المؤسسات التركية والعلاقات بين البلدين، مشككا في نزاهتها وجدية الاتهامات.

وقال بومبيو في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الأمريكية "تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ إزاء قرار محكمة تركية اليوم بإدانة الموظف بالقنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول متين توبوز وتأمل أن يتم إلغاء الإدانة بسرعة".

وأضاف: "عمل توبوز لنحو ثلاثة عقود بلا كلل لتعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وتركيا، مما ساهم في سلامة وأمن بلدينا".

وشدد بومبيو على أن الاتهامات الموجهة لتوبوز لا أساس لها و"تسيء لنطاق وطبيعة العمل الهام الذي يقوم به موظفو وزارة الخارجية" في القنصليات الأمريكية نيابة عن حكومة الولايات المتحدة "وفي تعزيز علاقتنا الثنائية".

وأكد أن جميع المسؤولين الأمريكيين الذين حضروا جلسة الاستماع في محاكمة توبوز في إسطنبول "لم يروا أي دليل موثوق يدعم قرار المحكمة".

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السفارة في إسطنبول ذكرت في بيان نشر على صفحتها على موقع تويتر "إن الادعاءات المقدمة بشأن واجبات توبوز الرسمية تحرف كلاً من نطاق وطبيعة العمل الهام الذي يقوم به موظفونا المحليون نيابة عن حكومة الولايات المتحدة وفي تعزيز علاقتنا الثنائية."

وقضت محكمة في إسطنبول أمس بحبس موظف تركي في القنصلية الأمريكية بالسجن لنحو تسع سنوات بتهمة "مساعدة مجموعة إرهابية".

ويأتي الحكم على توبوز بعد أيام على تعبير الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عن رغبته في بدء "حقبة جديدة" من العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة بعد سنوات من التوتر.

وتوبوز متهم بمساعدة جماعة الداعية فتح الله غولن الذي تعتبره تركيا "العقل المدبر" لمحاولة الانقلاب عام 2016، وهي تهمة ينفيها غولن.

ومباشرة بعد صدور الحكم، أعربت السفارة الأمريكية التي حضر عدد من ممثليها الجلسة، على تويتر عن "خيبة أملها العميقة".