قتلى في اعتداء استهدف مسجداً في كابول

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قتل أربعة أشخاص على الأقل في اعتداء على مسجد في كابول، هو الثاني في أقل من أسبوعين في العاصمة الأفغانية، كما أفادت وزارة الداخلية الأفغانية الجمعة.

وقال طارق اريان الناطق باسم الوزارة في رسالة على واتساب "بحسب معلوماتنا الأولية فان متفجرات وضعت داخل المسجد وتم تفجيرها خلال صلاة الجمعة" مضيفا أن إمام الصلاة قتل وثلاثة من المصلين. وأكدت وزارة الصحة هذه الحصيلة.