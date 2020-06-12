شكرا لقرائتكم خبر عن ماريان عازر: البرلمان الدولي للتسامح يدعم المبادرة المصرية للسلام في ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الدكتورة ماريان أمير عازر، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشباب والمرأة في البرلمان الدولي للتسامح والسلام (IPTP)، في الجلسة الطارئة التي عقدها رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام السيد أحمد الجروان، ورئيس البرلمان الدولي للتسامح والسلام والبرتو انريكي ايندي، وأعضاء هيئة المكتب و الأمين العام، وذلك تمثيلا عن (70) برلمانيا هم أعضاء البرلمان الدولي للتسامح والسلام، وهي الجلسة التي أسفرت عن إصدار بيان مشترك عن البرلمان الدولي للتسامح والسلام يدعم المبادرة المصرية للسلام في ليبيا.

ولفتت إلى أن البرلمان الدولى للتسامح أصدر بيان دعا فيه جميع الأطراف المعنية وأعضاء مجالس النواب والمجتمع الدولي لدعم المبادرة المصرية للسلام في ليبيا والتي تقوم على الدعوة للوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا، احترام وحدة الأراضي والاستقلالية الليبية، وانسحاب كافة القوى والمقاتلين الأجانب، استعادة مفاوضات السلام برعاية منظمة الأمم المتحدة والتي تنتهي لإيجاد حل سياسي شامل يهدف لوضع نهاية للأزمة الليبية تتفق مع ما جاء من نتائج في مؤتمر برلين، وعقد انتخابات المجلس الرئاسي تحت إشراف الأمم المتحدة، وإقرار تلك القواعد الدستورية التي تضمن إقامة الانتخابات في المرحلة المقبلة، بجانب دعم آليات الحوار الوطني الليبي والجهود والمساعدات الدولية الرامية لدعم المؤسسات المحلية.

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واعتبر البيان أن هذه المبادرة التى اطلقتها مصر حظت بدعم المنظمات الدولية الرئيسية ودول أخرى في العالم تهدف لتحقيق المصلحة الوطنية العامة للشعب الليبي بوقف نزيف الدماء وتهيئة الطريق أمام إعادة الاستقلالية والرفاهية لجميع المواطنين في ليبيا.