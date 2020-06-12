شكرا لقرائتكم خبر عن مع عودة الطيران.. مطالب برلمانية بتقديم الوافد لمصر شهادة سلبية لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب بلجنة السياحة والطيران المدنى، بضرورة أن تشمل عودة الطيران ضوابط فى سفر الوافدين الأجانب إلى مصر منها تضمن أوراق السفر شهادة صحية ونتائج اختبار سلبية للإصابة بفيروس كورونا .

واعتبر "عبد الستار" أن هذا الإجراء تم اتباعه دوليا فى أكثر من دولة لما يضمن سلامة الوافد من الخارج إلى مصر بتقديمه مستند صحى يفيد بذلك لعدم تفشى الوباء وحفاظا على سلامة العاملين بالمطارات وأيضا أطقم الضيافة بالطيران .

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وشدد عضو مجلس النواب، أن قرار الحكومة هو بادرة أمل لتعويض شركات الطيران وعودة الإشغال بالفنادق وهو ما يسهم فى تقليل الخسائر التى وقعت بهذا القطاع، ولكن حتى يكون هناك ضمانة للحفاظ على أرواح المواطنين وأيضا العاملين بهذا القطاع فلابد من التزام الجميع وبشكل صارم بكافة التدابير الوقائية اللازمة لمنع تسلل العدوى .

وأبدى "عبد الستار" تطلعه لأن تعود الحياة تدريجيا مرة أخرى، وهو ضرورة فى إطار التعايش مع فيروس كورونا للكف من الخسائر التى وقعت فى أكثر من قطاع وهو أمر حدث فى أكثر من دولة على مستوى العالم .

وكان قد تقرر الإعلان أول يوليو المقبل عن بدء حركة السياحة الوافدة والطيران إلى المحافظات السياحية الأقل إصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي جنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح.