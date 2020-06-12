موعد إعلان نتيجة أبحاث طلاب سنوات النقل بكلية الصيدلة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت كلية الصيدلة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عن استعدادها للانتهاء من إعداد جدول امتحانات السنة النهائية لطلاب العام لدراسي 2019-2020، وموعد إعلان نتيجة أبحاث طلاب سنوات النقل.
يأتي ذلك برعاية خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وإشراف الدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة، والدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام الجامعة.
خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
وصرح الدكتور محمد محسن إسماعيل، عميد كلية الصيدلة بجامعة مصر، إنه من المقرر أن يتم الإعلان عن جداول طلاب السنوات النهائية خلال الأيام المقبلة، موضحا أنه تم الانتهاء من استلام المشروعات والمقالات البحثية التي أعدها طلاب سنوات النقل من الفرقة الأولى وحتى الفرقة الرابعة.
وقال إنه جارٍ الآن داخل الكنترولات عمليات رصد وتقييم أبحاث طلاب سنوات النقل، ليتم الانتهاء من مراجعتها لإعلان نتائجها آخر شهر يونيو الجاري، للعام الدراسي 2019-2020.
الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام الجامعة
وكشف عميد كلية الصيدلة، عن أنه من المقرر أن يتم توزيع الطلاب على اللجان المختلفة مع أخذ جميع الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها وفقا لما أعلنته الدولة، موضحا أنه سيتم الاخذ في الاعتبار بالإلتزام بإجراءات الإطار الزمني للامتحانات، واتباع الضوابط الخاصة بأعمال الكنترول والتصحيح.
يشار إلى أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، انتهت من كافة الاجراءات الخاصة بتعقيم لجان الامتحانات حيث تستعد الجامعة لإجراء امتحانات طلاب السنوات النهائية، في أول الشهر يوليو المقبل.ن حيث قامت الجامعة، برفع حالة الطوارئ مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية لإتمام الامتحانات بشكل آمن.
الدكتور محمد محسن إسماعيل
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