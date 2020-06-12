طبيبة تتبرع لمستشفى بنها التعليمي بعد وفاة والدتها بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
شهد مستشفى بنها التعليمي المخصص لعزل مرضى فيروس كورونا بمحافظة القليوبية، لفتة إنسانية من إحدى طبيبات الفريق الطبي بعد تبرعها بمبلغ مالي للمستشفى لشراء أجهزة قياس قوة التنفس، في الوقت الذي توفيت فيه والدتها إثر إصابتها بفيروس كورونا.
وذكرت إدارة المستشفى، في بيان لها، عبر صفحتها على موقع "فيسبوك": "طبيبة توفيت والدتها بالمستشفى هل قامت بتكسيرها؟! رضيت بقضاء الله وتبرعت بـ2000 جنيه للمستشفى لشراء فولو ميترز (أجهزة قياس قوة تنفس) اللهم ارحم والدتها وتجاوز عن سيئاتها.. التربية بتبان وقت الشدة والله".
وأضاف البيان: "رغم الحالة النفسية إلا أنها أوفت بوعدها بتبرعها بمبلغ مالي للمستشفى، ورضيت بقضاء الله على عكس ما حدث مسبقا من أهالي مريض توفي نتيجة لإصابته بفيروس كورونا المستجد واعتدوا على طاقم التمريض بالمستشفى".
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