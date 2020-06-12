ممثل قبرص لدى الأمم المتحدة يشجب انتهاكات تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - نيقوسيا- (أ ش أ):

استنكر أندرياس مافرويانيس ممثل قبرص الدائم لدى الأمم المتحدة، تحركات تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

وشجب مافرويانيس -في خطاب أرسله للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ونقلته صحيفة (سايبرس ميل) القبرصية اليوم الجمعة- الانتهاكات التركية للمجالين الجوي والبحري القبرصيين خلال شهري فبراير ومارس الماضيين.

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وألحق مافرويانيس بالخطاب أربع وثائق توضح انتهاكات المجال الجوي الوطني لقبرص والقواعد الدولية للملاحة الجوية في منطقة معلومات الطيران التابعة لنيقوسيا والاستخدام القانوني للموانئ المغلقة والمطارات، مؤكدًا أن سلوك تركيا هو انتهاك مستمر لسيادة جمهورية قبرص.

وأشار إلى أن السياسة الراسخة لانتهاك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وخرق القواعد واللوائح الدولية يشكل تهديدًا مستمرًا على الأمن والسلم الدوليين، كما يلحق الضرر بسلامة الطيران المدني الدولي ويخلق صعوبات أمام النقل الجوي فوق قبرص ويمنع توفير بيئة مواتية من أجل إجراء عملية سلام في قبرص.

وأوضح أن تركيا تواصل استفزاز الطائرات العسكرية والمدنية بشكل منهجي داخل منطقة معلومات الطيران التابعة لنيقوسيا من خلال اتصالات لاسلكية، كما تستخدم طائرات تجارية تركية مطار تايمبو والذي تقوم بتشغيله بشكل غير قانوني بعدما أغلقته الحكومة القبرصية.