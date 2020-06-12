مباحث أوسيم تكشف حيلة مروج "مخدر الموت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ظن أحد الأشخاص أن اتخاذه منطقة زراعية وكرا لترويج المواد المخدرة على عملائه بمركز أوسيم شمال محافظة الجيزة سيحول دون سقوطه في قبضة الشرطة إلا أن وحدة المباحث كانت له بالمرصاد.

مأمورية بقيادة الرائد محمد مجدي رئيس مباحث أوسيم، ومعاونيه الرائد وليد كمال والنقيب إبراهيم فاروق تمكنت من ضبط المتهم وبحوزته 239 لفافة تحوي مخدر الشادو وزنت جميعها 200 جرام، فرد خرطوش و3 طلقات لذات العيار.

بمواجهته أمام العميد عمرو طلعت رئيس قطاع الشمال، اعترف بنشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته للسلاح بقصد الدفاع، والمبلغ المالي من متحصلات بيع المواد المخدرة.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة.