رئيس الوزراء الإيطالي يدلي بشهادته في تحقيق بشأن عدم عزل بلدتين بشمال البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - روما- (د ب أ):

يدلي رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي بشهادته اليوم الجمعة أمام ممثلي الادعاء الذين يحققون في فشل الحكومة في عزل بلدتين بشمال البلاد أوائل العام الجاري، فيما انتقل صراع سياسي مرير بشأن التعامل مع تفشي فيروس كورونا إلى القضاء.

من المنتظر أن يدلي كونتي، الذي لا يخضع للتحقيق، بشهادته أمام المدعية العامة ماريا كريستينا روتا الموجودة في مدينة بيرجامو. و ترأس كريستينا رونا تحقيقا حول سبب عدم اصدار امر بإغلاق في أوائل مارس الماضي في منطقتي نيمبرو وألزانو لومباردو القريبتين.

ووصلت روتا المقر الرسمي لكونتي في روما صباح اليوم الجمعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا). ولم يجب مكتب كونتي على طلب للتعليق بشأن ما إذا كانت جلسة الاستماع قد بدأت.

يشار إلى أن كونتي على خلاف مع القادة السياسيين في لومباردي الشمالية وهي المنطقة التي تضم بيرجامو وهي مركز تفشي فيروس كورونا في أوروبا. وألقى الجانبان باللائمة على بعضهما البعض في عدم اتخاذ إجراءات العزل الفوري في المنطقتين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.