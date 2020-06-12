تفريغ 63 ألف طن قمح فرنسي في ميناء غرب بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس - القطاع الشمالي - أن ميناء غرب بورسعيد استقبل، اليوم الجمعة، السفينة ESNA مصرية الجنسية، البالغ طولها 223 متر والغاطس 14 متر، وذلك لتفريغ 63 ألف طن قمح فرنسي بالميناء.
وأضافت في بيان لها، أن إجمالي حركة السفن اليوم 22 سفينة، وسجل منهم ميناء شرق بورسعيد مغادرة 4 سفن ومن المنتظر دخول 5، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات وواحدة لبضائع عامة، ومغادرة 4 حاويات وبضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينتي بضائع عامة، ومن المنتظر دخول 3 سفن، وواحدة لبضائع عامة.
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