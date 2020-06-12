مقتل مالايقل عن 4 أشخاص في انفجار قنبلة في مسجد بالعاصمة الأفغانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول- (د ب أ):
لقي أربعة أشخاص على الأقل، من بينهم احد الملالي، حتفهم في مسجد في كابول بعد انفجار قنبلة زرعت قبل بدء صلاة الجمعة، حسبما قال مسؤول.
وقال طارق إريان ،وهو متحدث باسم وزارة الداخلية ، إن 12 شخصا آخرين أصيبوا في الانفجار. وعدد القتلى مرشح للارتفاع، حيث يتجمع عدد كبير من الناس عادة لصلاة الجمعة في أفغانستان.
ولم تعلن أي جماعة على الفور المسؤولية عن الانفجار. وقالت الوزارة إنها جريمة أخرى ضد الأماكن المقدسة للشعب الأفغاني.
ويشبه انفجار اليوم الجمعة واحدا وقع في وقت سابق من هذا الشهر ، عندما احدث انفجار دمارا في جامع كابول الشهير وأدى إلى مقتل رجل الدين الأفغاني الشهير مولاي أياز نايزي.
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