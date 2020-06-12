الكويت: 6 حالات وفاة و520 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، تسجيل 6 حالات وفاة، و520 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 285 حالة، وإجمالي عدد المصابين إلى 34 ألفا و952 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - في بيان صحفي - "إن جميع الحالات الجديدة المصابة ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة".

وأوضح أنه من بين الحالات التي رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 232 حالة لمواطنين كويتيين، و86 حالات لمقيمين من الجنسية الهندية، و53 حالة لمقيمين من الجنسية البنجلاديشية، و39 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، فيما رصدت باقي الحالات من عدد من الجنسيات الأخرى.

Advertisements

وأضاف السند أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 172 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم اجراء 2985 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، باجمالي 330 ألفا و129 مسحة.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، التي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت، أمس الخميس، تسجيل 4 حالات وفاة، و609 إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات الى 279 حالة، وإجمالي عدد المصابين إلى 34 ألفا و432 حالة حتى يوم أمس.