ضبط عنصر إجرامي بحوزته 720 جرام هيروين و45 كيس "أيس"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: ضربات أمنية مستمرة توجهها مديرية أمن الجيزة لتجار المواد المخدرة وفقا لاستراتيجية وزارة الداخلية. وتمكن ضباط وحدة مباحث إمبابة من ضبط أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة؛ لاتجاره في المواد المخدرة، واتخاذه من دائرة القسم وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامي. وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين وزنت 720 جراما و45 كيسا لمخدر الأيس وزنت 150 جراما ومبلغ مالي. يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

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