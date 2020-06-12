محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:
قرر الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، فتح تحقيق في واقعة تبادل جثتي رجل من إحدى قرى كفر الزيات وسيدة من مدينة المحلة توفيا بفيروس "كورونا"، داخل مستشفى عزل كفر الزيات، وإحالة عامل وعاملة بمشرحة المستشفى للتحقيق بصفتهم مسؤولين عن إجراءات الغُسل وتكفين جثمان المتوفيين بفيروس "كورونا المستجد".
أكد "حميدة" أن هناك خطأ حدوث من مسؤولي مشرحة مستشفى عزل كفر الزيات أثناء تسليم الجثتين بسبب الإجراءات الاحترازية داخل مستشفى عزل كفر الزيات.
وأكد "أشرف" نجل السيدة "هـ" التي توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس "كورونا" في المحلة الكبرى إنه جرى اكتشاف الواقعة أثناء مراسم الدفن إذ تبين لهم أن معالم الجسد مختلفة وطلب الكشف عن وجهها للتأكد، وتبين أن الجثة لرجل، وتواصل مع إدارة مستشفى عزل كفر الزيات وتدارك الخطأ وتبين أن جثة لرجل توفي بكفر الزيات، بينما كشف أحد أهالي المتوفى "محمد"، 72 عامًا، من كفر الزيات أنهم فوجئوا أثناء خروج الجثة من التابوت، أن مواصفات الجثة مختلفة تمامًا، وأوضح أن مسؤولي الصحة تواصلوا معهم قبل دفن الجثة في المقابر، و"رجعنا مرة أخرى إلى المستشفى وتسلمنا الجثة".
كانت هذه تفاصيل خبر اكتشفوه أثناء الدفن.. تبديل جثتين من ضحايا "كورونا" داخل مستشفى كفر الزيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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