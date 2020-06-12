بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تقول إن طرفي الصراع منخرطان في محادثات هدنة

قالت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء 10 جوان 2020 إن الطرفين المتحاربين في ليبيا منخرطان في جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار، بعد مكاسب سريعة حققتها قوات الحكومة المعترف بها دوليا وقتال عنيف حول مدينة سرت الساحلية بوسط البلاد.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن مفاوضي الأمم المتحدة اجتمعوا على حدة مع وفد حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها تركيا والجيش الوطني الليبي المتمركز في الشرق والذي تدعمه الإمارات وروسيا ومصر.
يأتي ذلك بعد الانهيار المفاجئ لهجوم قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) الذي استمر 14 شهرا للسيطرة على العاصمة طرابلس مقر حكومة الوفاق وانسحابها من معظم الأراضي التي سيطرت عليها في شمال غرب ليبيا.
وقال مصدر عسكري في الجيش الوطني الليبي إن مساعي حكومة الوفاق من يوم الاثنين للتوغل شرقا والسيطرة على سرت، لمحو كل المكاسب التي حققها الجيش الوطني منذ بداية حملته لانتزاع طرابلس في أفريل 2019، تم التصدي لها بضربات جوية.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في بيان أعلنت فيه إجراء المحادثات ”التقارير التي تفيد بالتصعيد والتحشيد في مدينة سرت وما حولها، تثير قلق البعثة بوجه خاص“.
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