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بؤرة كورونا في الصين تخلو من الفيروس

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 ذكرت لجنة الصحة بمقاطعة هوبي وسط الصين، أن المقاطعة لم تسجل خلال آخر 24 ساعة حالات إصابة مؤكدة جديدة، أو حالات جديدة من دون أعراض، أو مشتبه في إصابتها بكورونا، حسبما

ذكر موقع روسيا اليوم.

ولفتت وكالة "شينخوا" الصينية، إلى أن 18 شخصًا مصابًا من دون أعراض في المقاطعة، ما زالوا تحت الملاحظة الطبية، بعد خروج

24 حالة من هذا النوع من الحجر الصحي يوم أمس الخميس.

وكانت مقاطعة هوبي الصينية، ومركزها مدينة ووهان، التي تعد بؤرة تفشي فيروس الأولى، سجلت ما مجموعه 68135 حالة إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19"، بينها 4512 حالة وفاة ذات صلة، و63623 حالة شفاء.

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