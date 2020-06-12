الحكومة اللبنانية: ضخ كميات من الدولار في الأسواق لضبط سعر الصرف

قررت السلطات اللبنانية ضخ كميات من الدولار في الأسواق، مع اتخاذ ضوابط تستهدف عدم تهريب الدولار إلى خارج البلاد وضبط عمليات المضاربة على الليرة اللبنانية ومكافحة السوق السوداء، وذلك في سبيل ضبط تفلت سعر صرف الدولار والذي أدىإلى احتجاجات شعبية عارمة في عموم لبنان مساء أمس الخميس نظرًا لانعكاساته السلبية على الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال الاجتماع الطارىء لمجلس الوزراء اللبنانيبرئاسة رئيس الحكومة حسان دياب، الذي عقد اليوم الجمعة بحضور حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، ومجلس إدارة جمعية مصارف لبنان، ومجلس إدارة نقابة الصرافين، على وقع مظاهرات وقطع للطرق ومسيرات احتجاجية أخذت طابع العنف والشغب مساء أمس عقب تداول أنباء بوصول سعر صرف الدولار إلى 7 آلاف ليرة.
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