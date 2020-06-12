لليوم الثاني.. تراجع في الوفيات الجديدة وارتفاع بالإصابات بكورونا في إيران

أعلنت السلطات الصحية الإيرانية، اليوم الجمعة، عن رصد أكثر من 2.3 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل ارتفاعًا لليوم الثاني على التوالي، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

أكدت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 2369 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب

مرض "كوفيد-19" خلال اليوم الأخير (مقابل 2238 إصابة الخميس و2011 إصابة الأربعاء)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في إيران 182545.

ولا يزال 2379 مصابًا بـ"كوفيد-19" في إيران بحالة حرجة، فيما بلغ عدد المتعافين 144649 شخصًا.

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وأعلنت الوزارة عن 75 وفاة جديدة جراء الجائحة تم تسجيلها خلال آخر 24 ساعة (مقابل 78 وفاة أمس الخميس و81 وفاة الأربعاء)، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في إيران إلى 8659 شخصًا.

ولفتت الوزارة إلى أن الفيروس يواصل تفشيه في محافظات خوزستان وهرمزغان وكردستان وأذربيجان الشرقية ولرستان، حيث لا يزال الوضع الوبائي عند الحالة الحمراء.

وأجري في إيران حتى اليوم 1196947 فحص تشخيص فيروس كورونا.