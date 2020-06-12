مقتل شخص وإصابة 12 آخرين في حادثي إطلاق نار بفيلاديلفيا الأمريكية

لقي شخص حتفه، فيما أصيب 12 آخرين بجروح من جراء أعمال عنف متفرقة بالأسلحة النارية وقعت بمدينة فيلادلفيا في ولاية بينسلفينيا الأمريكية خلال وقت متأخر مساء أمس الخميس وفي صباح اليوم الجمعة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقالت الشرطة - حسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية - إن مجموعة من المسلحين يرتدون أقنعة تزلج خرجوا من سيارة وأطلقوا النار صوب مجموعة أخرى من الأشخاص كانوا على رصيف المشاه، ما أسفر عن إصابة ستة

أشخاص بجروح.كما أطلق مسلح - خلال حادث آخر مساء أمس - أكثر من 70 طلقة في منطقة "شمال فيلاديلفيا"، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ستة آخرين.فيما لم يكن هناك - حتى الآن - ما يشير إلى إلقاء القبض على أي مشتبه به في الحادثين المشار إليهما آنفًا.