تراجع أعداد مصابي كورونا في الكويت وتسجيل 520 حالة جديدة

شهدت الكويت تراجعًا ملحوظًا في عدد مصابي كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة تسجيل 520 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 34952 حالة في حين تم تسجيل 6 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 285 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن جميع الحالات السابقةالتي ثبتت إصابتها بالمرض من بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لهم. وأوضح السند أن حالات الاصابة ال520 السابقة تضمنت (232 حالة لمواطنين كويتيين) و(86 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية) و(53 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية) و(39 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية) وبقية

الحالات من جنسيات أخرى.

وأضاف أن المصابين حسب المناطق الصحية جاؤوا بواقع (165 حالة بمنطقة الفروانية الصحية) و(119 حالة بمنطقة الجهراء الصحية) و(105 حالات بمنطقة الأحمدي الصحية) و(78 حالة بمنطقة حولي الصحية) و(53 حالة بمنطقة العاصمة الصحية).

وعن أعلى المناطق السكنية من حيث تسجيل الإصابة بالفيروس فقد ذكر أنها جاءت على النحو التالي: (44 حالة بمنطقة جليب الشيوخ) و(33 حالة بمنطقة الفروانية) و(20 حالة بمنطقة العبدلي) و(19 حالة بمنطقة سعد العبدالله) و(19 حالة بمنطقة السالمية) و(18 حالة بمنطقة حولي).

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وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 172 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها

بمرض (كوفيد 19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9619 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعةالماضية 194 شخصا وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وذكر أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغت 2985 مسحة مشيرا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ أكثر من 330129 ألف فحص. وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين بمداومة الأخذ بكافة سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد 19) 25048 حالة بعد تعافي 911 إصابة خلال الساعات ال24 الماضية.