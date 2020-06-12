أقيمت اليوم في الكويت أول خطبة وصلاة جمعة بمسجد الدولة الكبير وذلك بعد توقف دام 90 يوما بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. وخطب الجمعة إمام وخطيب مسجد الدولة الكبير والاستاذ بكلية الشريعة بجامعة الكويت الدكتور محمد ضاوي العصيمي بعنوان "تعاونوا ولا تهاونوا" وذلك بحضور العاملين بالمسجد الكبير فقط. تهاونوا" وذلك بحضور العاملين بالمسجد الكبير فقط.

وكان وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي أصدر قرارا حدد فيه الضوابط والإرشادات بفتح المساجد أبوابها أمام المصلين ابتداءً من صلاة الظهر يوم الأربعاء الماضي في جميع الصلوات، حتى في وقت الحظر سيرا على الأقدام، وحددت الضوابط إغلاق جميع المساجد وقت خطبة وصلاة الجمعة ماعدا مسجد الدولة الكبير وذلك بحضور العاملين بالمسجد فقط ويتم نقلها عبر تلفزيون دولة الكويت وذلك وفق الاشتراطات الصحية حفاظا على صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين على أرض الكويت. صلاة الظهر يوم الأربعاء الماضي في جميع الصلوات، حتى في وقت الحظر سيرا على الأقدام، وحددت الضوابط إغلاق جميع المساجد وقت خطبة وصلاة الجمعة ماعدا مسجد الدولة الكبير وذلك بحضور العاملين بالمسجد فقط ويتم نقلها عبر تلفزيون دولة الكويت وذلك وفق الاشتراطات الصحية حفاظا على صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين على أرض الكويت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تشهد أول صلاة جمعة منذ ثلاثة أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.