فضائح قطر تتوالى.. إيقاف رواتب العمال في منشآت مونديال 2022

تتوالى الفضائح التي تلاحق ملف مونديال 2022، وآخرها اتهام منظمة العفو الدولية السلطات القطرية بعدم الاستجابة للنداءات المتكررة بصرف أجور العمال في منشآت بطولة كأس العالم لكرة القدم.

ووفقًا لشبكة سكاي نيوز الإخبارية، قالت منظمة العفو الدولية، أمس الخميس، إن العاملين في شركة "قطر ميتا كوتس" ظلوا شهوراً بلا أجور، في واقعة تبرز عدم

كفاية معايير رعاية العمال في قطر.

وفي تقرير لها، قالت المنظمة الدولية إن حوالي 100 عامل بشركة "قطر ميتا كوتس" ظلوا فترة تصل إلى سبعة أشهر بلا أجور، ولا يزال لهم مستحقات لم تصرف.

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وأشارت إلى أن الشركة القطرية لم تجدد تصاريح الإقامة لمعظم العمال وهي ضرورية

لعمل الوافدين في قطر.

ونقل التقرير عن عمال حاورتهم المنظمة قولهم إنهم دفعوا رسوما تتراوح بين 900 دولار و2000 دولار لوكلاء التوظيف في بلادهم للحصول على هذا العمل.

ولا يعد تقرير العفو الدولية الذين يدين انتهاكات قطر لحقوق العمال الأول من نوعه، حيث سبق أن أشارت إحصائيات إلى أن 1200 عامل لقوا حتفهم خلال عملهم من أجل تشييد 8 ملاعب فخمة لكأس العالم المقرر تنظيمه عام 2022 في قطر.