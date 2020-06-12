أكثر من 50 قتيلاً حصيلة غرق مركب قبالة سواحل صفاقس في تونس

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 يونيو 2020 01:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 يونيو 2020 01:15 مساءً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وأوضح المدير الجهوي للصحة في محافظة صفاقس علي عيادي أن عمليات دفن بعض الجثث انطلقت.

وتم انتشال 17 جثة إضافية الخميس في سواحل جزيرة قرقنة، مكان وقع حادث الغرق، ليبلغ الإجمالي 52 قتيلاً من بينهم 24 امرأة على الأقل.

جنسيات أفريقية

ووفقاً للتحاليل الجينية الأولية ولشهادات جمعتها السلطات المحلية، فإنّ غالبية المهاجرين غير القانونيين من جنسيات أفريقية جنوب الصحراء وقد قضوا بسبب الغرق.

Advertisements

وتم العثور الأربعاء على جثة تعود إلى ربّان المركب وهو تونسي من مدينة صفاقس يبلغ 48 سنة وتبيّن أن هناك امرأة حاملاً بين الضحايا.

فتح تحقيق

وتتواصل عمليات البحث في سواحل جزيرة قرقنة من قبل خفر السواحل وبإسناد من قوات الجيش البحرية.

من جانبها، أفادت السلطات بأنّ قارب المهاجرين انطلق ليل الخميس الجمعة الفائت من سواحل مدينة صفاقس في اتجاه إيطاليا، ويرجّح أنه كان على متنه 53 شخصاً.

وفتحت السلطات القضائية في الجهة تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث.