- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وأوضح المدير الجهوي للصحة في محافظة صفاقس علي عيادي أن عمليات دفن بعض الجثث انطلقت.
وتم انتشال 17 جثة إضافية الخميس في سواحل جزيرة قرقنة، مكان وقع حادث الغرق، ليبلغ الإجمالي 52 قتيلاً من بينهم 24 امرأة على الأقل.
جنسيات أفريقية
ووفقاً للتحاليل الجينية الأولية ولشهادات جمعتها السلطات المحلية، فإنّ غالبية المهاجرين غير القانونيين من جنسيات أفريقية جنوب الصحراء وقد قضوا بسبب الغرق.
وتم العثور الأربعاء على جثة تعود إلى ربّان المركب وهو تونسي من مدينة صفاقس يبلغ 48 سنة وتبيّن أن هناك امرأة حاملاً بين الضحايا.
فتح تحقيق
وتتواصل عمليات البحث في سواحل جزيرة قرقنة من قبل خفر السواحل وبإسناد من قوات الجيش البحرية.
من جانبها، أفادت السلطات بأنّ قارب المهاجرين انطلق ليل الخميس الجمعة الفائت من سواحل مدينة صفاقس في اتجاه إيطاليا، ويرجّح أنه كان على متنه 53 شخصاً.
وفتحت السلطات القضائية في الجهة تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من 50 قتيلاً حصيلة غرق مركب قبالة سواحل صفاقس في تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.