السعودية تكشف موعد استئناف النشاط الرياضي بعد التوقف لأشهر بسبب كورونا

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وذكرت وزارة الرياضة السعودية، في بيان: “على الاتحادات الرياضية تحديد مواعيد العودة للمنافسات اعتبارا من الثلاثاء 4 أغسطس 2020 مع استمرار تعليق الحضور الجماهيري لهذه المنافسات، والالتزام بكامـل الإجراءات الإرشادية الخاصة بالتدريبات والمنافسات التي ستصدر خلال الأيام القادمة”.

وستقوم الوزارة وبالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية السعودية والاتحادات الرياضية بالوقوف على كافة الإجراءات والتدابير الوقائية وآلية تنفيذها والإشراف عليها حرصاً على سلامة كافة منسوبي القطاعات الرياضية.

وفي السياق، أصدر وزير الرياضة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قراراً بتشكيل لجنة تقوم بالإشراف المباشر على آليات عودة النشاط الرياضي وتقييم الوضع بشكل مستمر بالتنسيق مع اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد واتخاذ أي إجراءات لازمة في حينها حفاظاً على سلامة كافة الرياضيين.