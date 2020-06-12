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السعودية تكشف موعد استئناف النشاط الرياضي بعد التوقف لأشهر بسبب كورونا

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محمد عبدالله 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 يونيو 2020 01:15 مساءً - مشاركة

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وذكرت وزارة ، في بيان: “على الاتحادات تحديد مواعيد العودة للمنافسات اعتبارا من الثلاثاء 4 أغسطس 2020 مع استمرار تعليق الحضور الجماهيري لهذه المنافسات، والالتزام بكامـل الإجراءات الإرشادية الخاصة بالتدريبات والمنافسات التي ستصدر خلال الأيام القادمة”.

وستقوم الوزارة وبالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية السعودية والاتحادات الرياضية بالوقوف على كافة الإجراءات والتدابير الوقائية وآلية تنفيذها والإشراف عليها حرصاً على سلامة كافة منسوبي القطاعات الرياضية.

وفي السياق، أصدر وزير الرياضة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قراراً بتشكيل لجنة تقوم بالإشراف المباشر على آليات عودة النشاط الرياضي وتقييم الوضع بشكل مستمر بالتنسيق مع اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس المستجد واتخاذ أي إجراءات لازمة في حينها حفاظاً على سلامة كافة الرياضيين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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