الهند تحتل المرتبة الرابعة في قائمة إصابات فيروس “كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 يونيو 2020 01:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 يونيو 2020 01:15 مساءً - مشاركة

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وسجلت الهند 9996 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس (الخميس)، في رقم غير مسبوق، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لإنهاء عملية الاغلاق التي فُرضت منذ فترة طويلة في إطار جهود مكافحة الفيروس المستجد.

غير أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس منخفضة نسبياً في الهند وتبلغ 8498 وفاة بحسب البيانات الرسمية، علماً أن تعداد الشعب الهندي هو قرابة 3.1 مليار نسمة.

من جانب آخر، قلصت نيودلهي نطاق اختبارات الفيروس، وحجزت أسرّة مستشفياتها لسكانها فقط مع استمرار تزايد عدد الحالات المصابة في العاصمة.

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وقفزت أعداد المصابين في دلهي إلى 29943 الثلاثاء.

ومنذ وصولها إلى السلطة عام 2013، أعطت حكومة نيودلهي بقيادة رئيس الوزراء أرفيند كيجريوال الأولوية للاستثمار في الرعاية الصحية.

وتتمتع العاصمة بأفضل نظام رعاية صحية في الهند، مما يجذب مرضى من جميع أنحاء البلاد، وفقا لما ذكرت وكالة “أسوشييتد برس”.

لكن مع تخفيف قيود الإغلاق في الأسابيع الماضية، ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في العاصمة.