مصر تعلن حصيلة إصابات كورونا اليومية خلال شهر يونيو

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وأوضح سعد، خلال تصريحات لوسائل إعلام مصرية، أن “كوفيد 19” أصبح أقل شراسة مما كان عليه منذ 3 أشهر على المستوى العالمي، موضحا أن أكثر من 85 بالمئة من الإصابات الجديدة تعاني من أعراض بسيطة.

وذكر أن الإصابات التي تعاني من أعراض بسيطة لفيروس كورونا المستجد تستجيب للعلاج في المنزل ولا تحتاج الدخول إلى المستشفيات، قائلا إن شدة فتك الفيروس أصبحت أقل في كل دول العالم.

وبشأن قرارات تخفيف إجراءات كورونا، أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية تتخذ كل قرار بعد فترة طويلة من الدراسة.

Advertisements

وأوضح أن الدولة حرصت على إيجاد قدر من التوازن ما بين صحة المواطن وتهيئة الساحة بشكل تدريجي لفتح النشاط الاقتصادي مرة أخرى، متابعًا أن جميع القرارات ليس لها أثر فوري، باستثناء قرار استقبال الأندية راغبي تجديد الاشتراكات.

ونوه المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن جميع الأنشطة والكافيتريات داخل النوادي ستكون مغلقة بشكل تام خلال فترة تجديد الاشتراكات، لافتًا إلى الإعلان عن العودة التدريجية بما فيها صالات الألعاب الرياضية والأندية الرياضية والاجتماعية في الأول من يوليو.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، الخميس، عن تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” و35 حالة وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 39 ألفًا و726 إصابة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 12 ألفًا و26 حالة، من ضمنهم 10691 متعافيا.