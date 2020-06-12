كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الهند.. مومباي تستعد للأمراض الموسمية وسط سلالة جائحة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بالنسبة للأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية في العاصمة المالية للهند مومباي الذين يتصارعون مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تشكل بداية الرياح الموسمية السنوية تهديدًا خطيرًا - موجة جديدة من المرضى الذين يعانون من الأمراض المنقولة بواسطة الحشرات.

حذر خبراء الصحة من أن الوضع في مومباي قد أصبح أقبح بالفعل بسبب نقص الأطباء والمسعفين والرعاية الحرجة. كما يتوقع أن ترتفع حالات الملاريا وحمى الضنك وداء اللولبية النحيفة والتهاب الدماغ في الأشهر المقبلة، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال كاماكشي بات، الأستاذ الفخري لطب المجتمع في مستشفى نصب الملك إدوارد التذكاري الذي تديره الدولة في مومباي: "سوف تتعامل مومباي مع أزمة الرياح الموسمية"، مشيرًا إلى أن هناك عادة ارتفاع في إشغال سرير المستشفى بسبب مثل هذه الأمراض خلال موسم الرياح الموسمية السنوي في الهند في الفترة من يونيو إلى سبتمبر.

الشوارع المملوءة بالمياه المحملة بقطع الأشجار هي مشهد شائع كل الرياح الموسمية عبر الهند. لكن في مومباي، وهي المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان، يمكن أن تؤدي الرياح الموسمية، إلى توقف الحياة بسبب الفيضانات وقطع الأشجار، وتؤدي إلى زيادة الأمراض.

في تقرير، قالت مؤسسة براخا غير الحكومية المحلية، إن البيانات الرسمية من المستشفيات التي تديرها الحكومة فقط أظهرت أن مومباي سجلت نحو 32,000 حالة إصابة بالملاريا وحمى الضنك في 2018، لكن المنظمة غير الحكومية قالت، إن المسح الأسري الخاص بها أشار إلى أكثر من 200 ألف حالة فقط من هذين المرضين في المدينة في ذلك العام.

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هذا العام، تم تجاوز مستشفيات المدينة بالفعل. وقد تضررت مومباي بشدة من فيروس كورونا المستجد. نحو 25٪ من حالات الإصابة بالفيروس البالغ عددها 297.535 حالة في الهند ونحو 29٪ من حالات الوفيات التي تم تسجيلها وعددها 8،498 جاءت من المدينة وضواحيها المحيطة.

وقال سوريش كاكاني، مفوض إضافي في السلطة المدنية في مومباي: "كانت تطلب من العيادات والمستوصفات، التي أغلق بعضها خلال فترة إغلاق لمدة شهرين على مستوى الدولة، إعادة فتحها".

وأضاف "كاكاني"، أنه يجري تنظيف المصارف ويتم فحص المياه المخزنة في المنازل بحثا عن اليرقات، مضيفًا، أنه في حين كانت المستشفيات الكبرى تعالج مرضى فيروس كورونا، فإن دور التمريض الصغير سيكون متاحة للتعامل مع الحالات الأخرى.

ولكن، مع الضغط الشديد على المستشفيات المحلية بسبب النقص الكبير في عدد الموظفين، يخشى الخبراء الصحيون أن انتشار الأمراض في الأحياء الفقيرة في مومباي قد يضاعف المشاكل المتعلقة بشبكة الرعاية الصحية التي تعاني بالفعل من حالات فيروس كورونا.

وقالت برينل دي سوزا، الناشطة الصحية مع جان سواستيا أبهيان، وهي منظمة محلية غير حكومية: "لدينا عدد من الأحياء الفقيرة في المناطق المنخفضة وهم عرضة للفيضانات والمرض".

وأضافت "دي سوزا"، أنه في حين أن العديد من أسرة العزل كانت متاحة للمرضى الذين يعانون من أعراض فيروس كورونا الخفيفة، فإن المدينة، التي تضم نحو 20 مليون شخص، كانت بحاجة إلى أسرة رعاية أكثر حرجة مع إمدادات الأكسجين وأجهزة التهوية.