كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الداخلية الأفغانية: مقتل 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين إثر انفجار بمسجد في كابول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الجمعة، إن انفجارا في مسجد في كابول، أثناء صلاة الجمعة، أدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة كثيرين.

وذكر بيان لوزارة الداخلية: "انفجرت عبوات داخل مسجد شير شاه صوري أثناء صلاة الجمعة"، مضيفا أن إمام المسجد الواقع غربي كابول من بين القتلى.

وكشفت الوزارة، أن الانفجار وقع بعد زرع المهاجمين لمتفجرات داخل المسجد، الواقع في منطقة كارت شاهار التابعة لمنطقة كابول الأمنية الثالثة.

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وقال شهود عيان، إن أكثر من عشرة مصلين آخرين أصيبوا في الانفجار، حسب وسائل الإعلام المحلية.

​ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، بحسب وسائل إعلام أفغانية.

وتعد كارت شاهار منطقة دبلوماسية شديدة الحراسة، ويوجد بها العديد من مكاتب المنظمات الدولية.