كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الشرطة الفرنسية تحتج على حظر تقنية سيطرة "الخانق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت الشرطة الفرنسية احتجاجات في مدن في مختلف أنحاء البلاد ضد حظر تقنيات تقييد الخانق التي تفرضها الحكومة ردًا على الغضب الشعبي لوفاة جورج فلويد ووحشية الشرطة المزعومة في فرنسا.

في باريس، اليوم الجمعة، أوقفت نقابات الشرطة عشرات المركبات عند سفح قوس النصر قبل تحويل شارع الشانزليزيه. حملت إحدى الشاحنات ملصقًا كتب عليه "لا شرطة ولا سلام". وحمل آخر صور بيانية للإصابات التي لحقت بضباط الشرطة الذين تعرضوا للهجوم في أداء واجبهم ، بعبارة: "من الذي يذبح من؟"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وجاءت الاحتجاجات، في أعقاب اجتماع بين نقابات الشرطة ووزير الداخلية كريستوف كاستانر قصد منه محاولة تهدئة غضب الشرطة.

وقالت فابيان فانهيميلريك، من تحالف الشرطة الوطنية بعد الاجتماع، إن النقابات أبلغت الوزير أن الخانق أنقذ الأرواح وهي تقنية يحتاجها الضباط تحت تصرفهم حتى يتم العثور على بديل مناسب.

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وقال "فانهيميلريك" للصحفيين: "الشيء الثاني الذي قلناه له هو التوقف عن شراء السلام الاجتماعي ... حيث نرضي جزءًا معينًا من السكان على حساب الشرطة. الشرطة ليست مسؤولة عن كل شرور المجتمع."

وفي ضاحية بوبيني في باريس في وقت متأخر مساء الخميس اصطف الضباط خارج مركز الشرطة وألقوا أصفادهم على الأرض. في ليون، أوقفت الشرطة سياراتهم حول ساحة Place Bellecour المركزية، تومض الأضواء الزرقاء.

وتقول جماعات حقوقية، إن الاتهامات بالوحشية والعنصرية ضد الشرطة الفرنسية لا تزال دون معالجة إلى حد كبير.

اجتاحت موجة من الغضب في جميع أنحاء العالم بعد وفاة فلويد، وهو أمريكي من أصل أفريقي توفي بعد ركع ضابط أبيض على رقبته لأكثر من 8 دقائق.