كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر محتجون بتايلاند يطالبون بالتحقيق في اختطاف الناشط المنفى وانشاليرم ساتساكسيت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم محتجون في بانكوك، عاصمة تايلاند، مسيرة صغيرة خارج مكاتب رئيس الوزراء، اليوم الجمعة، لحث السلطات على التحقيق في الاختطاف المشتبه به لناشط منفي على أيدي مسلحين مجهولين الأسبوع الماضي في كمبوديا.

وقالت رئيسة اتحاد الطلاب التايلانديين، جوتاتيب سيريخان، في التجمع خارج مقر الحكومة: "لقد مر أكثر من أسبوع منذ حدوث ذلك لكن لم يحرز تقدم في التحقيق"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت "جوتاتيب"، وهو يقرأ من بيان، أن مسيرة برايوت كانت دكتاتورية.

وأوضحت: "أن اختطاف وانشاليرم جريمة بشعة ترتكبها دولة ديكتاتورية، تستخدم سلطتها للتخلص من منتقديها السياسيين".

تم اختطاف وانشاليرم ساتساكسيت، 37 عامًا، وهو ناشط مؤيد للديمقراطية كان غير معروف سابقًا وفر من تايلاند بعد انقلاب عسكري عام 2014، في شارع خارج شقته في بنوم بنه، عاصمة كمبوديا، في 4 يونيو.

وقالت السلطات الكمبودية، في البداية، إنها لا تملك معلومات كافية للتحقيق، لكنها قالت في وقت لاحق، إنها ستتحقق. ونفى مسؤولو الحكومة التايلاندية أي دور لهم في الاختفاء.

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كان التجمع الأخير في سلسلة من الاحتجاجات الصغيرة على الاختطاف في بانكوك. لا تزال المعارضة السياسية العامة في تايلاند نادرة بالرغم من استعادة الديمقراطية رسميًا العام الماضي بعد خمس سنوات من الحكم العسكري.

زعيم الحكومة العسكرية، برايوث تشان أوشا، هو الآن رئيس وزراء مدني بدعم من السياسيين الموالين للجيش.

وطالب متظاهرون خارج السفارة الكمبودية يوم الاثنين بتحقيق واتهموا الدولة التايلاندية بتدبير عملية الخطف.

كان "وانشاليرم" يتحدث مع أخته الكبرى، سيتانون ساتساكسيت، عبر هاتفه المحمول، عندما تم اختطافه، على حد قولها.

في السنوات الأخيرة، اختفى ثمانية نشطاء تايلانديين على الأقل فروا بعد انقلاب 2014 من لاوس أو كمبوديا أو فيتنام، مع العثور على جثتين منهم عائمة في نهر ميكونج.

وقالت السلطات التايلاندية، إنها لا علاقة لها بحالات الاختفاء.