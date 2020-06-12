كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا: تسجيل 9 آلاف إصابة جديدة بكورونا.. و183 حالة وفاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفعت حصيلة الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية إلى قرابة 9 آلاف حالة جديدة.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة فيروس كورونا في روسيا، اليوم الجمعة، في تقريرها اليومي رصد 8987 إصابة جديدة بالوباء (مقابل 8779 إصابة أمس)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد 511423، بما في ذلك 235338 حالة نشطة (ما يمثل ارتفاعا بـ584 حالة نشطة منذ يوم أمس).

وأعلنت الغرفة عن رصد وفاة 183 مصابا بـ"كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة (مقابل 174 وفاة أمس)، ما يرفع حصيلة ضحايا الجائحة في روسيا إلى 6715 شخصا.

ويعود أكثر عدد من الإصابات والوفيات الجديدة (49 وفاة و1714 إصابة) إلى العاصمة موسكو التي تتصدر قائمة أكبر بؤر كورونا في روسيا بـ202935 إصابة مؤكدة، بينها 3187 حالة وفاة.

وتماثل 8220 شخصا للشفاء من كورونا في روسيا منذ أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 269370 شخصا.

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وأجري في روسيا حتى الآن 14.2 مليون فحص طبي لتشخيص الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.