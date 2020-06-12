كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بكين: يجب على "تويتر" إغلاق الحسابات التي تشوه الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت بكين، اليوم الجمعة، إن "تويتر" يجب أن يغلق الحسابات التي تشوه الصين إذا كان يريد محاربة التضليل، بحجة أن البلاد هي أكبر ضحية للتضليل.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينج، للصحفيين خلال مؤتمر صحفي، بأن العديد من المنصات لديها الكثير من الباطل عن الصين وأن هناك حاجة للأصوات الصينية ذات الآراء الموضوعية، كما أوردت وكالة "رويترز".

بكين تحظر "تويتر" في الصين القارية.

سجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، يوم الخميس، 11 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية وجميعها لمواطنين قادمين من الخارج.

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ورصدت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، 11 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وجميعها لقادمين من الخارج، حتى نهاية الأربعاء، مقابل ثلاث يوم الثلاثاء.

وأبلغت اللجنة الصينية، كذلك عن تسجيل أربع حالات جديدة بلا أعراض، منوهة بأنها لم ترصد أي حالات وفاة جديدة

وقالت السلطات الصحية الصينية، إن مجموع عدد الإصابات المسجلة في الصين بلغ 83057، بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.

ولا تعد الصين المصابين الذين لم تظهر عليهم أعراض حالات إصابة مؤكدة.