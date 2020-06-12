ساكنة الشمال: نتمنى تخفيف الحجر في مدننا الخالية من الفيروس وأن تعود الحياة إلى طبيعتها في أقرب وقت – فيديو

فيديو: يونس الميموني

قال سكان الشمال، أول أمس الأربعاء، إنهم متفائلون بوضعية الحالة الوبائية في أقاليم وعمالات جهة طنجة – تطوان – الحسيمة.

وكشف السكان أنفسهم لـ”اليوم24″ أن على السلطات تفعيل إجراءات أكثر صرامة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية في أقرب وقت.

وأضاف سكان الشمال أن على المسؤولين التخفيف من الحجر الصحي في المدن، التي لم تسجل فيها أية حالة إصابة بفيروس كورونا، مثل مدينة أصيلة، والسماح لأصحاب المحلات، والمهن باستئناف أنشطتهم التجارية، بعد توقفها حوالي 3 أشهر، بسبب الجائحة.