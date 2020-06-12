شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تفكيك عبوة ناسفة من مخلفات مليشيا الحوثي الانقلابية بغرب تعز والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:16 مساءً, 12 يونيو 2020 م فككت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة في غرب اليمن عبوة ناسفة تزن نصف طن في أحد المزارع بغرب محافظة تعز.

وقال مصدر عسكري إن الفرق الهندسية للقوات المشتركة تمكنت من تفكيك عبوة ناسفة تزن 500 كيلوجرام من مخلفات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في مزرعة غرب تعز.

كما عثرت فرق الهندسة على رأس صاروخي متفجر في مزرعة بضواحي مديرية المخا بتعز أثناء مواصلة أعمالها لتطهير المزارع التي حولتها مليشيا الحوثي إلى حقول ألغام قبل اندحارها منها.

من جهة ثانية، ذكر المركز الاعلامي لقوات العمالقة في اليمن، أن فرق الفرق الهندسة التابعة للقوات المشتركة تمكنت من تفكيك عبوة أخرى في الطريق العام بين مديريتي التحيتا والخوخة جنوب الحديدة الساحلية، غرب البلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفكيك عبوة ناسفة من مخلفات مليشيا الحوثي الانقلابية بغرب تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.