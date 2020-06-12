شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب المظاهرات .. "باريس" تطالب المتاجر بالإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

قالت إدارة شرطة باريس إنها طالبت المتاجر والشركات في الأحياء من ريبوبليك إلى أوبرا بإغلاق أبوابها غدا السبت بسبب المخاوف من اضطرابات عامة خلال مظاهرة.

وقالت إدارة الشرطة اليوم الجمعة إنه يتعين على المتاجر تعزيز حماية النوافذ والأبواب بألواح خشبية، مضيفة أنها طلبت من السلطة المحلية إزالة كل الأشياء التي يمكن استخدامها كمقذوفات.

ويعتزم المتظاهرون السير من ريبوبليك إلى أوبرا غدا السبت احتجاجا على وفاة أداما تراوري، وهو فرنسي أسود يبلغ من العمر 24 عاما توفي في عملية للشرطة عام 2016. واندلعت بعض الاضطرابات في احتجاج سابق هذا الشهر.