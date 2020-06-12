شكرا لقرائتكم خبر عن "تايلاند": رفع الحظر وتخفيف إجراءات كورونا الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مسؤولون أن الحكومة التايلاندية سوف ترفع حظر التجوال المسائي وتخفف أغلب القيود المفروضة للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا، بدءا من يوم الاثنين المقبل.

وقال المتحدث باسم قوة المهام الحكومية المعنية بمكافحة فيروس كورونا، تاويسين فيسانويوثين، اليوم الجمعة، إنه سوف يتم رفع حظر التجوال الليلي من الساعة 11 مساء حتى الساعة 3 صباحا (1600 2000- بتوقيت جرينتش) وسوف يتم السماح للمطاعم بتقديم المشروبات الكحولية مجددا.

وأضاف أنه لن يتم السماح للحانات وبيوت البغاء العمل بعد.

وتابع تاويسين أنه سوف يتم السماح لرحلات الطيران المحلية بنقل الركاب بكامل طاقتها الاستيعابية ولكن سوف يتم الطلب منهم ارتداء الكمامات.

ومازالت رحلات الطيران الدولية ممنوعة حتى نهاية حزيران/يونيو.

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وقال تاويسين إنه سوف يتم السماح للسباقات الرياضية المباشرة مجددا بدون جمهور.

ويمكن لمراكز الرعاية النهارية وقاعات المؤتمرات والمعارض وحمامات الساونا والبخار والملاهي المائية والترفيهية استئناف العمل وفق بعض القيود الخاصة بالحد من عدد الأشخاص الذين يقومون بالتخديم عليهم في وقت واحد.

وقال تاويسين إنه بعيدا عن تشجيع الأشخاص على غسل اليدين باستمرار وارتداء الكمامات، تريد الحكومة أيضا من الأشخاص استخدام تطبيق لتعقب المواقع حتى يتمكن المسؤولون من تحديد المخاطر بسرعة في الحالات الجديدة المحتملة.

لم تعلن قوة المهام المعنية بمكافحة كورونا في تايلاند عن أي انتقال محلي جديد للفيروس لليوم الثامن عشر على التوالي اليوم الجمعة.

وسجلت أربع حالات إصابة جديدة اليوم ولكها بين تايلانديين مرحلين من الهند .

وبشكل عام شهدت البلاد ما مجموعه 3129 حالة إصابة و58 وفاة بكورونا.