صور من المسجد النبوي.. امتلئ بالمصلين فوق طاقته الاستيعابية

أعلنت الأمانة العامة بالمدينة المنورة في السعودية ، اليوم الجمعة، عن امتلاء المسجد النبوي بالمصلين فوق طاقته الاستيعابية. وقررت وفقا لوسائل اعلام سعودية، تحويل جميع الطرق المؤدية إلى المسجد النبوي، وذلك بعد امتلاء المسجد بالمصلين، وفقاً لطاقته الاستيعابية التي تتوافق مع جائحة كورونا كما ناشدت المواطنين، الالتزام بتوجيهات الأمن العام. Advertisements

وأعادت المملكة العربية السعودية، في 30 ايار الماضي، فتح أبواب المسجد النبوي أمام المصلين بعد فترة إغلاق دامت 74 يوما على خلفية تفشي وأعادت المملكة العربية السعودية، في 30 ايار الماضي، فتح أبواب المسجد النبوي أمام المصلين بعد فترة إغلاق دامت 74 يوما على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، اعتماد خطة فتح المسجد النبوي، بعد موافقة الملك سلمان بن عبدالعزيز. يشار إلى أنه ابتداء من يوم الأحد 21 يونيو/حزيران، تتم العودة لأوضاع الحياة الطبيعية في جميع مناطق المملكة ومدنها إلى ما قبل فترة إجراءات منع التجول -فيما عدا مدينة مكة المكرمة- مع الالتزام التام بالتعليمات الصحية الوقائية والتباعد الاجتماعي، والحرص على المحافظة على حماية الفئات الأعلى خطرا من الإصابة بخاصة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وأمراض تنفسية.



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