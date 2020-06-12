بالفيديو: عائلة معدمة تناشد عبر السومرية لانتشالها من الفاقة

يصارعن من أجل البقاء والحفاظ على كرامتهن... مطالبهن بسيطة جدا توجهن بها إلى المؤسسات الحكومية المعنية بحقوق المرأة عسى أن تمد لهن يد العون.

أعوام عجاف مضت على حال هذه العائلة المستضعفة... المجهول القادم يخيفهن أكثر من ما مضى في ظل هذه الظروف والأزمات التي تمر بها البلاد، والتي قد تبعد عنهن المتبرعين الذين يساعدوهن بين فترة وأخرى.