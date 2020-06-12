بالفيديو: عائلة معدمة تناشد عبر السومرية لانتشالها من الفاقة

في هذه الدهاليز الضيقة بمنطقة الزعفرانية، تعيش مجموعة نساء منسيات... حقوقهن مسلوبة وواقعهن مرير، سقف حديدي وجدران متشققة لا تقيهم من حر الصيف وبرد الشتاء. داخلها فتيات ونساء مسنات بلا معيل، ارهقتهن الحياة والظروف المعيشية الصعبة.
يصارعن من أجل البقاء والحفاظ على كرامتهن... مطالبهن بسيطة جدا توجهن بها إلى المؤسسات الحكومية المعنية بحقوق المرأة عسى أن تمد لهن يد العون.
أعوام عجاف مضت على حال هذه العائلة المستضعفة... المجهول القادم يخيفهن أكثر من ما مضى في ظل هذه الظروف والأزمات التي تمر بها البلاد، والتي قد تبعد عنهن المتبرعين الذين يساعدوهن بين فترة وأخرى.
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