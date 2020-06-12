الكونغولي مبوكو يعلن رحيله عن الشرطة

رياضة 2020-06-12 | 12:07 1,120 مشاهدة اعلن المهاجم الكونغولي، جونيور مبوكو، رحيله عن نادي الشرطة بشكل رسمي بعد موسم من انتقاله لصفوف القيثارة الخضراء. ونشر مبوكو صورة له عبر صفحته على "انستغرام" علق عليها قائلاً: "واحدة من صوري الأخيرة بقميص نادي الشرطة، لانني قررت مغادرة النادي بسبب المدرب". واضاف "هذا حال كرة القدم، اتمنى حظاً موفقاً للنادي الكبير والكادر التدريبي وللجمهور".



تجدر الاشارة الى ان مبوكو قريب من التوقيع للزوراء في الانتقالات المقبلة. تجدر الاشارة الى ان مبوكو قريب من التوقيع للزوراء في الانتقالات المقبلة. المحرر: محمد خليل

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