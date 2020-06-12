بالفيديو: أعطاب متكررة في شبكات الطاقة ومواطنون يشكون ضعف التجهيز

مواطنون اكدوا ان اسباب انقطاع التيار الكهربائي هي كثرة المتجاوزين على خطوط التجهيز، ووجود العشوائيات، ما تسبب باعطاب القابلوات والمحولات الكهربائية لعدم تحملها الاحمال الاضافية.

وتعلن وزارة الكهرباء مرارا وتكرارا انها انفقت على مشاريع تطوير خطوط النقل والتجهيز مئات الملايين من الدولارات، لكن هذه المشاريع لم يلمس منها المواطن شيئا على ارض الواقع.



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