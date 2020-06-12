بالفيديو: أعطاب متكررة في شبكات الطاقة ومواطنون يشكون ضعف التجهيز

اربعة عشر يوما مرت واهالي منطقة الدورة يعانون من انقطاع تام بالطاقة الكهربائية بسبب عطب اصاب العديد من شبكات ومحولات الطاقة، وبرغم مراجعاتهم المتكررة لمديريات الكهرباء وجمع سكنتها مبالغ مالية للمساهمة باصلاحها الا انهم لم يجدوا استجابة لانهاء معاناتهم.
مواطنون اكدوا ان اسباب انقطاع التيار الكهربائي هي كثرة المتجاوزين على خطوط التجهيز، ووجود العشوائيات، ما تسبب باعطاب القابلوات والمحولات الكهربائية لعدم تحملها الاحمال الاضافية.
وتعلن وزارة الكهرباء مرارا وتكرارا انها انفقت على مشاريع تطوير خطوط النقل والتجهيز مئات الملايين من الدولارات، لكن هذه المشاريع لم يلمس منها المواطن شيئا على ارض الواقع.
يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
وتعلن وزارة الكهرباء مرارا وتكرارا انها انفقت على مشاريع تطوير خطوط النقل والتجهيز مئات الملايين من الدولارات، لكن هذه المشاريع لم يلمس منها المواطن شيئا على ارض الواقع.
يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
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