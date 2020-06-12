حقوق الانسان: حالات اختناق باندلاع حريق في مخيم للنازحين بنينوى

وقال عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي فيبيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "حريقا نشب لمساحات شاسعة من الحشائش والادغال المحيطة بمخيم الخازر للنازحين التابع لمحافظة نينوى".

واضاف الغراوي ان "فرق الدفاع المدني في منطقة قضاء خابات هرعت للسيطرة على الحريق، حيث نجم عن الدخان المتصاعد بسبب الحريق بعض حالات الاختناق للنازحين والذين تم نقلهم الى المركز الصحي لمعالجتهم".



وتابغ ان "اوضاع النازحين في المخيمات يؤكدان قلقنا البالغ عن الاخطار المحدقة والتي بدأت تهدد حياتهم مما يستدعي على الحكومة بوضع برنامج لاعادتهم الى كافة مناطقهم خلال فترة لاتتجاوز ثلاث اشهر بغية المحافظة على حياتهم وانهاء معاناتهم الانسانية".