شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف..أهم رسائل رئيس البرلمان عن الانتخابات وكورونا والثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجلسات العامة الأخيرة لمجلس النواب ، التي عقدت الأسبوع الماضي، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، وجه فيها رئيس البرلمان العديد من الرسائل الهامة سواء بالإيضاح أو التفسير أو تناول نقطة ذات أهمية للرأي العام وفي مقدمتها تأيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حول إعلان القاهرة الخاص بالشأن الليبي، علاوة عن الحديث عن قوانين الانتخابات والثانوية العامة، وإجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وفي هذا الصدد، نستعرض أهم تصريحات الدكتور على عبد العال خلال الجلسات العامة 7- 8 يونيو الماضي علي النحو الأتي :

1. القيادة السياسية بادرت بالتوجيه لصرف منحة للعمالة غير المنتظمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، ولا توجد شركة في مصر فصلت عامل حتى شركات القطاع الخاص، ولم يتم تخفيض المرتبات

2. مجلس النواب يؤكد في برقية لدعم وتأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي أن إعلان القاهرة الخاص بالشأن الليبي يهدف إلى التأكيد على وحدة واستقلال الأراضي الليبية، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

3. على المستشفيات الخاصة أن تتعامل مع أزمة كورونا بحس وطني لأننا في جائحة تستلزم تسخير كافة إمكانيات الدولة لمواجهتها، حتى لا تلجأ الدولة لاستخدام قانون الطوارئ الذي يمنحها حق التدخل في إدارتها في مثل هذه الظروف.

4. الثانوية العامة خط أحمر، والقيادة السياسية مهتمة بهذا الملف، وكل مؤسسات الدولة مجندة لإجراء امتحانات الثانوية العامة مع أخذ كل الاحتياطات للحفاظ على صحة الطلاب فهم مستقبل مصر.

5. قوانين الانتخابات بها نصوص جيدة تسمح لكل القوى السياسية أن تكون موجودة في قوائم متوازنة.. وعلى الأحزاب وضع معايير في غاية الدقة لاختيار هذه القوائم، تجنباً لتسلل أي شخص غير مرغوب فيه إليها، الأمر الذى سيجعلها محل نقد حتى وإن نجحت.

Advertisements

6. المجلس لديه التزام دستوري بالانتهاء من الموازنة العامة وسيبدأ في مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2020/ 2021 الأسبوع المقبل، وعلى النواب ترشيد الوقت حتى يتمكن البرلمان من إنجاز التشريعات الهامة دون إهدار للوقت.

7. العمال عنصر أساسي في عملية الإنتاج ولن يصفَّى القطاع العام إطلاقاً، ولا مساس بحقوق العمال لأن الدستور حفظ حقوق العمال، والدولة حريصة على هذا الحق الدستوري.

8. لن نقبل بالبناء دون ترخيص سواء على الأراضي الزراعية أو داخل الأحوزة العمرانية.. محذراً من مخاطر تحول المدن والأحياء الجديدة إلى عشوائيات إذا لم نحدث التوازن المطلوب.

9. مصر لديها شبكة طرق مطابقة للمواصفات العالمية، وإصلاح البلد يجب أن يكون طبقاً لمنهج علمي حديث وإلا ستتحول لعشوائيات سواء في الطرق أو البناء أو الإعلانات أو غيرها في المجالات المختلفة.

10. ضرورة السيطرة على فوضى الإعلانات فيما يتعلق بمهنة الطب، وكذلك مواجهة تجاوزات بعض القنوات الفضائية التي تستغل فيروس كورونا للإعلان عن توفير علاج له دون سند علمي.