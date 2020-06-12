شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تنسيقية شباب الأحزاب تطلق تطبيقا إلكترونيا لمزيد من التواصل مع الشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، تطبيقا إلكترونيا اليوم الجمعة باسمها، وذلك فى إطار احتفالها بالذكرى الثانية لتأسيسها والتى ستكون ركن من أركان منصتها الإعلامية الإلكترونية، سعيا لمزيد من التواصل مع المجتمع المصرى، من خلال نشر أخبار وعرض أنشطة التنسيقية، واستكمالا لما بدأته من مبادرات سياسية وتوعوية ليكن ذلك نواة لمد جسور التواصل وعبور الخلاف وإعلاء للمصلحة الوطنية.

وبالتصفح فى التطبيق فقد شمل استعراض لآخر مستجدات حالات الإصابة بفيروس كورونا وأبرز أخبار التنسيقية الأخيرة من مبادرات تم إطلاقها أو ما تقوم به من جهود ومقالات أعضائها، كما تتضمن آلية للتواصل مع التنسيقية لتلقى أى شكوى، وشمل أيضا تسجيل أبرز مواقع حكومية يمكن الاستفادة بها أو الحصول على معلومات منها .

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يذكر أن التنسيقية قدمت خلال العامين السابقين العديد من الأنشطة، حيث شاركت منذ تأسيسها في جميع المؤتمرات الوطنية للشباب، ومنتدى شباب العالم، وملتقى الشباب العربي الإفريقي، ونموذج محاكاة الدولة المصرية، وذلك سواء على مستوى الجلسات أو ورش العمل، وقدمت العديد من المقترحات والمبادرات وأوراق العمل في مختلف المجالات.

كما نظمت التنسيقية مجموعة من الصالونات السياسية ليصبح بعد ذلك الصالون السياسي أحد الفعاليات الرئيسة التى تقدمها الأحزاب السياسية لمناقشة قضايا الوطن، بالإضافة لأنشطة التوعية والمبادرات.



