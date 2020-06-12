أيمن الجميل يشيد بتوازن الحكومة في عودة النشاط الاقتصادي تدريجيا مع حماية المواطنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد رجل الأعمال أيمن الجميل، بتوازن قرارات الحكومة في عودة النشاط الاقتصادي تدريجيا مع الحفاظ على سلامة المواطنين، والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك بعدما أصدرت الحكومة أمس الخميس، عدة إجراءات احترازية للمحافظة على صحة المواطنين ودرءاً لأي تداعيات محتملة لفيروس "كورونا" المستجد، والتي من بينها تقليل ساعات الحظر ليكون حظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق بدءاً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الرابعة صباحاً، وفي الوقت نفسه مد غلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية" أمام الجمهور بدءاً من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، مع استمرار إغلاق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه.

كما يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات و الشواطئ، ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات، وكذلك المنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة (التيك أواي) خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

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كما أشاد أيمن الجميل، بحرص الحكومة على دعم النشاط الإنتاجي في مصر من خلال السماح لجميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع، بكافة أنواعها؛ سواء للسوق المحلي، أو للتصدير، أو الطرود، أو مستلزمات الإنتاج، ومركبات الطوارئ، ومركبات نقل الأموال لتغذية ماكينات الصراف الآلي، ومركبات نقل العاملين بالمصانع، أو المخازن والمستودعات، أو الشركات، أو البنوك، ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي.

كما استثنت الحكومة من قرار الحظر المخابز، ومحال البقالة، والبدّالين التموينيين، ومحال الخضروات والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، وأسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال، والتحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور، وجميع المصانع والمخازن، والمستودعات، ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها، والموانئ، والمستشفيات، والمراكز الطبية، والمعامل الطبية، والمستودعات، والمخازن الجمركية، وماكينات تزويد المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود، وجميع وسائل الإعلام.

وأكد أيمن الجميل، أن الاقتصاد المصرى استطاع أن يواجه تداعيات فيروس كورونا، لأن الحكومة نجحت في اتخاذ خطوات هى بمثابة إنقاذ للاقتصاد الوطنى فى الأزمة الحالية التى يمر بها العالم كله، وذلك لعلاج أكثر من خلل اقتصادي ناتج عن انتشار فيروس كورونا وتأثيره على حركة النمو فى العالم كله، بل وضرب حركة التجارة فى مقتل وتأثيره على البورصات.