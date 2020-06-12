حصيلة قياسية لعدد المصابين بكورونا في موريتانيا في ظرف 24 ساعة

كشف مدير الصحة العمومية في وزارة الصحة الموريتانية، سيدي ولد الزحاف، مساء أمس الخميس، في نواكشوط، أنه تم، خلال الـ24 ساعة الماضية، تسجيل أعلى حصيلة شفاء بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، بـ108 حالات، وكذا الإصابات المؤكدة الجديدة بـ156، مقابل تراجع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 3 حالات.

وقال ولد الزحاف، خلال اللقاء الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية لجائحة (كوفيد-19) في موريتانيا، إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس ارتفع إلى 1439 حالة، والوفيات إلى 74، بينما قفز عدد المرضى، الذين تماثلوا للشفاء إلى 250 مريضا.

وأوضح المتحدث نفسه أن الارتفاع المسجل في حالات الشفاء، والإصابات الجديدة يعزى إلى الارتفاع الملحوظ في عدد الفحوصات، التي تم إجراؤها، في الفترة ذاتها، والتي بلغت 1116 فحصا، 112 منها لمتابعة مصابين بالفيروس، و1004 لتشخيص الحالات الجديدة، وذلك على إثر شروع المصالح الصحية في استخدام تقنية الفحص السريع.

وأضاف ولد الزحاف أن 149 إصابة مؤكدة جديدة من بين الــ156 سجلت في نواكشوط، و7 موزعة بين مدن بوتلميت (4)، وبنشاب (2)، وباسكنو (1) اكتشفت جميعها لدى مخالطين مصابين بالفيروس، مشيرا إلى أن عدد الحالات النشطة وصل إلى 1115، منها 982 حالة بدون أعراض، و108 تظهر عليها أعراض خفيفة، و25 توجد في العناية المركزة.

وصرح ولد الزحاف أن الارتفاع الملموس في حالات الشفاء خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، يدل على أهمية التجاوب مع المؤسسات الصحية، وضرورة التوجه إليها، وعدم التأخر في القيام بذلك، معتبرا أنه من غير المقبول الاستسلام للمرض، الذي، وإن كان يتميز بسرعة انتشاره، غير أنه يبقى كباقي الأمراض يمكن التعافي منه.