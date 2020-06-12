الفنان عمرو واكد يتعافى من كورونا

أعلن الفنان المصري، عمرو واكد، ليلة أمس الخميس، أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد، وشفي منه هو وابنه، علما أنه لم يكشف سابقا إصابته.

وشارك الفنان عمرو واكد فرحة شفائه، وابنه مع الجمهور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال الفنان المصري، المستقر في الولايات المتحدة الأمريكية: “تم بحمد الله وبقدرته شفاء ابني من فيروس كورونا. وسأقوم ببث مباشر قريباً أتكلم من خلاله عن إصابتي بالفيروس كيف كرمني الله وشفاني منه أنا كذلك. اللهم لك الحمد والشكر ويارب يشفي الجميع”.

وكان الفنان المصري قد ألغيت عضويته من نقابة المهن التمثيلية في مصر، بسبب مشاركته في جلسة استماع في الكونغرس الأمريكي، حول ملف حقوق الإنسان في مصر، وحديثه عن النظام الرئاسي المصري، ووصفت النقابة ذلك بالخيانة العظمى.