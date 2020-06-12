الإصابات الجديدة بكورونا تتوزع على4 جهات.. وعدد الحالات النشطة يواصل ارتفاعه – تفاصيل

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الخميس، حصيلة جديدة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، التي همت 4 جهات من المملكة، فيما لم تسجل8 جهات الباقية أية حالات جديدة.

واكتشف حالات الإصابة الـ44 الجديدة، بكل من طنجة تطوان الحسيمة 21 حالة، تليها مراكش آسفي وسجلت بها 16 حالة جديدة، ثم الدار البيضاء سطات وسجلت بها 5 حالات جديدة، ثم فاس مكناس وسجلت بها حالتان جديدتان.

وبذلك يكون عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المغرب ارتفع، منذ بداية الأزمة، إلى 8581 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم. موزعة بين: الدارالبيضاء – سطات 2883 حالة، ومراكش- أسفي 1552 حالة، وطنجة- تطوان- الحسيمة 1270 حالة، وفاس- مكناس 1035 حالة، والرباط- سلا- القنيطرة 786 حالة، ودرعة- تافيلالت 586 حالة، والشرق 196، وبني ملال- خنيفرة 127، وسوس- ماسة 90، وكلميم- واد نون 46، والداخلة- وادي الذهب 5 حالات، والعيون- الساقية الحمراء 5، مع الإشارة إلى أن عددا من الجهات لم تعد فيها أية حالة نشطة.

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وبارتفاع عدد الوفيات إلى 212 حالة، وتسجيل 17 حالة شفاء جديدة، يكون إجمالي عدد الحالات النشطة قد ارتفع مجددا ليصل إلى 769 حالة، حتى صباح اليوم، يبقى جلها في مدن الدار البيضاء، ومراكش، وطنجة.

أما من حيث حجم الكشوفيات، فقد أجرت المختبرات الوطنية خلال 16 ساعة الأخيرة ما مجموعه 9766 تحليلا، كشف عن استبعاد 9722 حالة.

هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات، والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.