شركات الطيران “تلغي” رحلاتها الداخلية المبرمجة بعد تمديد الحجر الصحي

علم “اليوم 24″، من مصدر جيد الإطلاع، أن شركتي الخطوط الملكية المغربية والعربية أقدمتا على إلغاء الرحلات الداخلية، المبرمجة بداية من 16 يونيو الجاري بعد تمديد فترة الحجر الصحي حتى العاشر من يوليوز المقبل.

وتمت برمجة مجموعة من الرحلات بين الرباط أكادير، طنجة مراكش، طنجة فاس، طنجة الدار البيضاء، مراكش الداخلة، ومراكش العيون، مع ضرورة تعقيم الطائرات قبل وبعد الرحلات وفرض إجبارية الكمامات على المسافرين والعاملين في شركات الطيران، قبل أن يصدر قرار التمديد الذي ترتب عنه إلغاء الرحلات الداخلية المبرمجة.

وشرعت المطارات المغربية، وفق ما انفرد به الموقع، في تنزيل مجموعة من التدابير الاحتياطية من بينها خطوط الطابورات، والممرات الخاصة لضمان تنقل المسافرين في ظروف تراعي سلامتهم الصحية وتحول دون انتشار العدوى.

يشار إلى أن المجلس الحكومي صادق، أول أمس الثلاثاء، على مرسوم تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمدة شهر واحد، وذلك من يوم الأربعاء 10 يونيو 2020 في السادسة مساءً إلى غاية يوم 10 يوليوز 2020 على الساعة الساسة مساء.