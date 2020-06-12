شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي يطلق خريطة عالمية تفاعلية للاستعلام عن إجراءات كوفيد ١٩ والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:41 مساءً, 12 يونيو 2020 م المناطق - الرياض أطلق الاتحاد الدولي للنقل الجوي ( ياتا ) على الإنترنت خريطة عالمية تفاعلية مجانية ، لتزويد المسافرين بأحدث الإجراءات الخاصة بكوفيد ١٩ المتخذة في كل بلد ، وقاعدة بيانات تحتوي على معلومات شاملة عن الوثائق المطلوبة السفر الدولي.

ويتم تحديث ومراجعة هذه البيانات أكثر من ٢٠٠ مرة يومياً ، لمواكبة الوضع الديناميكي سريع التغير في فرض قيود السفر ورفعها واختلافها بناء على جنسية المسافر وبلد إقامته.

وقد اتخذ الاتحاد الدولي هذه الخطوة في ظل استعداد صناعة الطيران لاعادة التشغيل بأمان ، واحتياج المسافر لمعرفة حدود البلدان المفتوحة والقيود الصحية القائمة.

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